«Белорусы не становятся на колени». Лукашенко открыл «Славянский базар»

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Александр Лукашенко открыл ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Выступая на открытии, глава государства отметил, что его «переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени».

По его словам, «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства.

«Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов», - цитирует президента его пресс-служба.
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Тэги: Славянский базар-2020 Персона: Александр Лукашенко

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