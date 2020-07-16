«Белорусы не становятся на колени». Лукашенко открыл «Славянский базар»

Александр Лукашенко открыл ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Выступая на открытии, глава государства отметил, что его «переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени».

По его словам, «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства.

«Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов», - цитирует президента его пресс-служба.