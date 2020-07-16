«Не служил в армии — не быть тебе президентом». Лукашенко предложил изменение в Конституцию

Службу в армии как обязательное условие для кандидата в президенты предложил внести в Конституцию Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Фото пресс-службы президента

По словам Лукашенко, он с удивлением узнал, что нынешние кандидаты в президенты, «оказывается, пороху не нюхали».

«Нам вообще-то надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Ну какой он главнокомандующий, если он не знает, что такое армия?» — считает официальный лидер.

«Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, ты скажешь СВД, а он подумает, что танк», — сказал Лукашенко в беседе с командующим силами специальных операций Вадимом Денисенко. Ее фрагмент вышел в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

«Мы сейчас работаем над законом о государственной службе, то есть мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается от военной? Она даже порой важнее. Но для президента: не служил в армии, значит, там тебя быть не должно», — заявил белорусский руководитель.

«Если женщина будет претендовать, заранее ее отправим в витебскую бригаду, чтобы она была подготовлена и понимала, могла отличить БТР от танка, БМП и т.д.», — предложил он.