По словам Ермошиной, Германия вмешалась в выборы президента Беларуси

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в видеообращении 16 июля на сайте ЦИК опровергла информацию о том, что МИД поручил сократить состав избирательных комиссий на участках для голосования в Германии.

«Хочу обратить внимание на еще одну недостоверную информацию о том, что Министерством иностранных дел якобы даются указания о сокращении количества членов участковых комиссий за рубежом, и приводится пример Германии, — приводит БелаПАН слова главы Центризбиркома. — Сразу же могу сказать, что мною получена личная информация от посла Республики Беларусь в этой стране, что данное требование получено как раз от немецких властей, которые озабочены эпидемиологической обстановкой в собственной стране».

«Именно они определили посольству необходимость, целесообразность составов избирательных комиссий. Поэтому, когда вы пользуетесь непроверенной информацией из-за рубежа, просто также оценивайте эти обстоятельства», — призвала Ермошина.

Ранее появились сообщения, что в избиркомы на базе белорусских диппредставительств удалось попасть трем участникам кампании «Честные выборы», однако впоследствии они были исключены из комиссий со ссылкой на эпидобстановку.

На выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, сформировано 44 зарубежных участка для голосования. Они находятся в городах Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

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