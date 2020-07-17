Равков пообещал Лукашенко, что армия и другие силовики «не допустят гибели государства»

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Армия и другие силовые структуры готовятся к предотвращению массовых беспорядков, заявил 16 июля госсекретарь Совета безопасности, бывший министр обороны Андрей Равков, сопровождавший Александра Лукашенко в ходе его визита в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантной бригаду, сообщает БелаПАН.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вся та подготовка на основании достижения целей военной доктрины и нацелена в воинских частях, в первую очередь сил специальных операций, сухопутных войск и другого вида Вооруженных, сил на то, чтобы быть готовыми к любому развитию обстановки», — сказал Равков, выступление которого в новостных сюжетах показали белорусские государственные телеканалы.

По словам Равкова, войны последних лет, как правило, начинались «с улицы, с площади». «И вот эта площадь — возьмите Тахрир [в Египте], возьмите Сирию, возьмите радикальные действия на Украине. Ведь к этим событиям, по большому счету, Запад готовил Украину лет двадцать, а Россия пыталась что-то противопоставить этому. Ну, вот и пошли они по такому пути, не очень хорошему. Но все это случилось. Для нас это урок», — заявил госсекретарь Совбеза.

«Не надо распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа. Я уж, товарищ президент, от души скажу, но мы должны четко понимать: мы силовой инструмент. И не только Вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, внутренние войска и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой», — сказал Равков.

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«А все это начнется, если вдруг начнется, это будет тайно, тихо, организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете, а с учетом нынешнего мира, XXI века, конечно же, возможности по организации, будоражению населения, будоражению тех людей, которые занимают определенные ниши в социуме нашего государства, конечно же, это может привести к массовым беспорядкам. И естественно, армия как силовой инструмент, рука государства, она никогда не даст возможности этому началу конфликта», — подчеркнул госсекретарь Совбеза.

«А конфликт может затем перерасти во что угодно. Тем более в этом завязаны внешние силы, это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом, — заявил он. — Поэтому наша задача — выполнить, в тот момент, если это потребуется. Естественно, с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками, которые будут первыми выполнять задачи для предотвращения каких-либо террористических проявлений, массовых беспорядков и тому подобное. Мы к этому готовились, готовимся и будем готовиться. Ну и в исполнительный момент, товарищ президент, если необходимо, мы выполним».
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Тэги: армия силовики Персона: Александр Лукашенко Андрей Равков

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