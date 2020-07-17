Что происходит с нефтью

/ Экономика
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Последние на этой недели торги углеводородами на мировых биржах демонстрируют падение цен на нефть.

В частности, эталонные марки «черного золота» торгуются, по данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 43,27 доллара за баррель (-0,23%);
  • WTI — 40,72 доллара за баррель (-0,07%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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