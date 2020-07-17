Что происходит с нефтью
Последние на этой недели торги углеводородами на мировых биржах демонстрируют падение цен на нефть.
В частности, эталонные марки «черного золота» торгуются, по данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, торгуются на следующих позициях:
- Brent — 43,27 доллара за баррель (-0,23%);
- WTI — 40,72 доллара за баррель (-0,07%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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