Железовский: Лукашенко возомнил себя мессией, без которого страна зайдет в тупик, а народ растеряется без «батьки-пастуха»

По мнению легендарного белорусского спортсмена, шестикратного чемпиона мира Игоря Железовского, Александр Лукашенко сегодня очень боится, что не получит поддержки народа.

По мнению прославленного конькобежца, чьи слова приводит svaboda.org , главная проблема президента заключается в том, что он возомнил себя мессией, без которого страна зайдет в тупик, а народ растеряется, оставшись без «батьки-пастуха».

Железовский, который не понаслышке знает Лукашенко, считает, что ждать от него честной борьбы не приходится.

«Для меня не стало удивлением, что будут использованы именно такие методы — дискредитация оппонентов, посадки конкурентов, жесткие разгоны и суды под копирку, — заметил он. — Его не беспокоит, что таким образом он больше настраивает людей против себя, отталкивает даже тех, кто когда-то его поддерживал. Плевать на всех, поверьте».

Чемпион полагает, что для Лукашенко главное — сохранить власть.

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