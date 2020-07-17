Железовский: Лукашенко возомнил себя мессией, без которого страна зайдет в тупик, а народ растеряется без «батьки-пастуха»
По мнению легендарного белорусского спортсмена, шестикратного чемпиона мира Игоря Железовского, Александр Лукашенко сегодня очень боится, что не получит поддержки народа.
По мнению прославленного конькобежца, чьи слова приводит
Железовский, который не понаслышке знает Лукашенко, считает, что ждать от него честной борьбы не приходится.
«Для меня не стало удивлением, что будут использованы именно такие методы — дискредитация оппонентов, посадки конкурентов, жесткие разгоны и суды под копирку, — заметил он. — Его не беспокоит, что таким образом он больше настраивает людей против себя, отталкивает даже тех, кто когда-то его поддерживал. Плевать на всех, поверьте».
Чемпион полагает, что для Лукашенко главное — сохранить власть.
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