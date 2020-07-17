Железовский: Лукашенко возомнил себя мессией, без которого страна зайдет в тупик, а народ растеряется без «батьки-пастуха»

/ Выборы
Просмотров: 440

По мнению легендарного белорусского спортсмена, шестикратного чемпиона мира Игоря Железовского, Александр Лукашенко сегодня очень боится, что не получит поддержки народа.

По мнению прославленного конькобежца, чьи слова приводит svaboda.org, главная проблема президента заключается в том, что он возомнил себя мессией, без которого страна зайдет в тупик, а народ растеряется, оставшись без «батьки-пастуха».

Железовский, который не понаслышке знает Лукашенко, считает, что ждать от него честной борьбы не приходится.

«Для меня не стало удивлением, что будут использованы именно такие методы — дискредитация оппонентов, посадки конкурентов, жесткие разгоны и суды под копирку, — заметил он. — Его не беспокоит, что таким образом он больше настраивает людей против себя, отталкивает даже тех, кто когда-то его поддерживал. Плевать на всех, поверьте».

Чемпион полагает, что для Лукашенко главное — сохранить власть.

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Игорь Железовский Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют усилия

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют усилия

Дмитриев: задача вертикали — так переназначить Лукашенко, чтобы никто не заметил

Дмитриев: задача вертикали — так переназначить Лукашенко, чтобы никто не заметил

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Паскардзімся ваўку на прапажу авечак

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Паскардзімся ваўку на прапажу авечак

Без очереди. Представители штаба Бабарико подали жалобы в ЦИК

Без очереди. Представители штаба Бабарико подали жалобы в ЦИК