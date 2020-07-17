Дженифер Мур завершает свою работу в Беларуси в качестве временной поверенной в делах США

Министр иностранных дел Владимир Макей 17 июля встретился с временной поверенной в делах США Дженифер Мур в связи с завершает ее дипломатической миссии в Беларуси, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили «актуальные вопросы белорусско-американских отношений».

Макей поблагодарил Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Беларуси и США.

Он вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь «Партнёрства».

Мур работала в Беларуси с августа 2018 года, напоминает БелаПАН.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение Сенату Конгресса США.

Ранее Мур заявляла, что новый посол может прибыть в Беларусь до конца лета.