Представители штабов Тихановской, Бабарко и Цепкало надеются избежать угроз и давления со стороны властей

Представители объединенных штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также не зарегистрированных кандидатами Виктора Бабарко и Валерия Цепкало надеются избежать угроз и давления со стороны властей. Об этом они заявили 17 июля на совместной пресс-конференции в Минске.

На вопрос, пытались ли власти контактировать с их штабами или повлиять на них после их объявления об объединении, супруга Валерия Цепкало Вероника Цепкало ответила: «Мы только вчера объединились, возможно, прошло еще очень мало времени». «Опять-таки, давайте решать проблемы по мере их поступления. Пока что такого рода ни угроз, ни давления не поступало ни в один из штабов. Надеемся, что и в дальнейшем этого не будет, все-таки мы женщины», — добавила она.

Светлана Тихановская сообщила, что после объединения штабов ее предвыборная программа будет откорректирована. «До вчерашнего дня у нас программы были у каждого свои, поэтому нам понадобится некоторое время для консолидации и внесения изменений в программу. В ближайшее время мы постараемся это сделать», — сказала кандидат в президенты.

Вероника Цепкало в продолжение темы напомнила, что сотрудничество трех штабов «построено на пяти главных принципах». Основные из них касаются того, что в случае победы Светлана Тихановская освобождает всех политических и экономических заключенных, а после объявляет новые президентские выборы, в которых смогут участвовать «все альтернативные кандидаты с абсолютно равными правами», подчеркнула представитель штаба Валерия Цепкало.

«Сейчас в этой кампании мы видим, что есть определенные кандидаты, которые используют административный ресурс, другие ресурсы. Таких ресурсов нет у альтернативных кандидатов, к сожалению. Поэтому ее (Тихановской — ред.) задача прежде всего — смена руководства, смена власти, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов. Светлана идет для того, чтобы все поменять, чтобы все начать с чистого листа», — заявила Вероника Цепкало.

14 июля ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Светлану Тихановскую. Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации отказано. 16 июля представители трех штабов заявили об объединении своих усилий в избирательной кампании. При этом Валерий Цепкало и штаб Виктора Бабарико, находящегося в заключении по подозрению в экономических преступлениях, намерены обжаловать отказ в их регистрации кандидатами в президенты.