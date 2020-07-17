Шестерым лицам, оскорблявшим членов БРСМ, грозит уголовная ответственность

На двух лиц, оскорблявших членов БРСМ, наложен штраф, еще шести грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба МВД.

«Вечером 5 июня в одном из телеграм-каналов были опубликованы персональные данные и ссылки на страницы в соцсетях людей, которые участвовали в пикете за Александра Лукашенко у торгового центра Dana Mall в Минске. В этот же день через виртуальные сообщения в их адрес начали поступать оскорбления. В итоге молодые люди написали коллективное обращение в милицию», — отмечается в сообщении.

Правоохранители провели проверку по заявлению и установили личности «некоторых правонарушителей». Двоих из них — 30-летнего уроженца Грузии (речь о бодибилдере Шоте Лобжанидзе) и 23-летнего минчанина — привлекли к административной ответственности за оскорбление (штраф по 20 базовых величин, что составляет 540 рублей). Мужчины обозвали одну из заявительниц девушкой легкого поведения.

Еще одна 20-летняя минчанка «сделала скриншот аккаунта участницы пикета, разместила его у себя на странице в социальной сети и подписала оскорбительными словами». «Пост стал публичным, поэтому на девушку было решено подать в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности. Аналогичные заявления будут рассмотрены еще в отношении пятерых пользователей, которые под публикацией оставили оскорбительные отклики», — отмечается в релизе пресс-службы МВД.

Кроме того, милиция продолжает устанавливать личности остальных людей, оскорблявших заявительницу в сети». Всего таковых «около 50 человек».