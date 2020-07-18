К задержанному на акции в Гомеле не пустили адвоката из-за «эпидемиологической ситуации»

В Гомеле после акции солидарности с незарегистрированными кандидатами в президенты Виктором Бабарико и Валерием Цепкало 14 июля около десяти человек оказались в изоляторе временного содержания. Суд арестовал их на срок от трех до десяти суток.

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Десять суток по решению суда получил Александр Лемешеко. Его сегодня попытался посетить адвокат, но администрация ИВС не разрешила это сделать, сославшись на «эпидемиологическую ситуацию», хотя в начале июля Александр Лукашенко заявил, что «мы победили коронавирус».

Сегодня на свободу вышли трое задержанных на акции. 18-летнему Даниилу Максименко дали трое суток, но в канцелярии суда Железнодорожного района Гомеля его матери сообщили, что он наказан десятисуточным арестом.

«Мне сообщили в канцелярии в 17.00 15 июля, что состоялся суд и Даниилу дали 10 суток. Сегодня он вышел на свободу и уточнил, что судебное заседание состоялось вообще в 18.00. Беспредел: то есть, когда я спрашивала, его еще и не судили вообще», — заявила БелаПАН Ирина Максименко.

Сегодня на свободу вышел и 19-летний Владислав Мельников. Его родители и друзья сутки не знали, где он и что с ним. «Ни в суде, ни в ИВС, ни в милиции нам не давали никакой информации», — отметил друг Владислава.

«Страшное было то, что ты не можешь сообщить своим близким — где ты, что с тобой. Мне не дали в милиции позвонить. Сказали — в ИВС дадут. В ИВС сказали — в суде дадут. В суде — из ИВС позвоните. В итоге нигде не дали», — рассказал журналистам после освобождения Мельников.

Он считает, что ОМОН задержал его с друзьями, поскольку молодые люди «могли показаться им подозрительными».

«Мы увидели ОМОН и двинулись в другую сторону, но там тоже был ОМОН, и нас взяли», — отметил Мельников.

После трехсуточного ареста из ИВС вышел также 42-летний Владимир Костюкович.