В Беларуси инфляция почти в 34 раза выше, чем в Латвии

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первой половине 2020 года.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики, за этот период цены в стране увеличились на 3,38%. В первой тройке Узбекистан (4,6%), Казахстан и Таджикистан (по 4,2%).

Ниже показатели в Кыргызстане (3%), России (2,63%), Украине (2%), Азербайджане, Грузии (по 1,5%), Молдове (1,07%), Армении (1%), Литве (0,4%) и Латвии (0,1%).

В Эстонии цены снизились на 0,8%. Традиционно не публикует данные Туркменистан. В самопровозглашенном Приднестровье инфляция составила 2,03%.

В июне потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,19% — это седьмое место после Эстонии (0,9%), Литвы (0,5%), Казахстана (0,4%), России (0,22%), Латвии и Украины (по 0,2%). В Молдове цены снизились на 0,01%, в Узбекистане — на 0,2%, Азербайджане — на 0,3%, Кыргызстане — на 0,6%, Таджикистане — на 1,1%, Армении и Грузии — на 1,4%.

В январе нынешнего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен, в январе—феврале — первой (1,87%), январе—марте — второй (2,74%), январе—апреле — четвертой (3,34%), январе—мае — пятой (3,18%), в первой половине 2019 года — шестой (2,94%).

По итогам прошлого года Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), 2018-го — четвертой (5,64%), 2017-го — девятой (4,59%), 2016-го — третьей (10,58%).

Белорусское правительство рассчитывает, что в 2020 году рост цен не превысит 5%, независимые экономисты прогнозируют увеличение цен на 8-12%.

Напомним, на заседании Центризбиркома 14 июля глава официальных профсоюзов Михаил Орда, который являлся руководителем группы по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко, призвал оппонентов «не вводить в заблуждение людей».

Он заявил, что, сравнивая экономическое положение Беларуси с другими государствами, «корректно сравнивать ее со странами СНГ, потому что у нас был одинаковый старт после развала Советского Союза».