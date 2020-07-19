Более 300 автобусов и 150 автономных троллейбусов закупит Минск до конца года

Очередное крупное обновление парка подвижного состава ГП «Минсктранс» ожидается до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Во втором полугодии планируется поставка минских 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 330 автобусов. В числе автобусов большой вместимости, которые должны поступить в парки, — 185 машин для перевозок пассажиров в городском сообщении (они могут перевозить не менее 98 человек), 40 для пригорода (не менее 94). Остальные 105 автобусов — сочлененные особо большой вместимости (не менее 150 человек).

Среди 150 троллейбусов, которые должны пополнить парк подвижного состава предприятия в ближайшее время, будет 100 машин большой (не менее 90 человек) и 50 — особо большой (не менее 140) вместимости.

Обязательное условие при закупке транспортных средств — наличие роутера для устойчивого покрытия Wi-Fi салона и USB-розеток для зарядки гаджетов пассажиров. Весь новый автотранспорт будет оснащен двигателями экологического класса Евро-5.