Около 10 тысяч человек пришли на предвыборный митинг Тихановской в Минске

Кандидат в президенты Светлана Тихановская провела вечером 19 июля первый пикет в минском парке Дружбы Народов.

Митинг Тихановской был организован в коалиции с избирательными штабами не зарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Тихановская призвала всех приходить на выборы только 9 августа и игнорировать досрочное голосование, потребовала освободить всех политических и экономических заключенных и заверила, что после победы на выборах 9 августа будут проведены новые — «честные, абсолютно прозрачные выборы с теми кандидатами, которых на этом этапе не допустили».