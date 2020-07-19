Около 10 тысяч человек пришли на предвыборный митинг Тихановской в Минске

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская провела вечером 19 июля первый пикет в минском парке Дружбы Народов.

Митинг Тихановской был организован в коалиции с избирательными штабами не зарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Тихановская призвала всех приходить на выборы только 9 августа и игнорировать досрочное голосование, потребовала освободить всех политических и экономических заключенных и заверила, что после победы на выборах 9 августа будут проведены новые — «честные, абсолютно прозрачные выборы с теми кандидатами, которых на этом этапе не допустили».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 белорусская оппозиция Персона: Светлана Тихановская Город: Минск

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