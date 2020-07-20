Эксперт: власть платит большую цену, чтобы сохраниться

Белорусский политолог Андрей Казакевич считает, что «власти после растерянности на первом этапе кампании взяли под контроль развитие событий, но взяли слишком большой ценой для себя».

По его словам, пишет Thinktanks.by , «такая цена непропорционально велика, если учитывать ресурсы в распоряжении власти».

Эксперт убежден, что сегодняшние прямые репрессии, причем против кандидатов, а не участников акций протеста, журналистов, активистов (к чему в Беларуси уже привыкли), «все это уже имеет и будет иметь очень серьезные последствия».

Так, по его мнению, «это так или иначе делегитимизирует выборы». Он убежден, что, «нарисованную самим себе победу» власти, большое число избирателей «воспримет как фейк».

Кроме этого, жесткость власти ухудшат отношения с Западом. Политолог не верит, что «Минск сохранит прежний уровень нормализации отношений с ЕС и США».

Даже если вдруг формально санкции не будут введены, говорит эксперт, произойдет «сокращение финансирования, уровень контактов, совместные проекты — все будет отодвинуто на годы».

Также Казакевич отметил, что имеется и российский фактор: «Своей демонстративной слабостью власть очевидно и значительно ухудшает свои позиции на восточном направлении».

Эксперт обратил внимание еще и на экономические последствия, так как для развития страны, кроме цены на энергоресурсы, необходимо иметь хороший бизнес-климат.

«Но такие посадки и демонстрация политической нестабильности будут отпугивать людей, которые хотели бы вести бизнес в Беларуси. И внутренние, и внешние инвесторы возьмут паузу в несколько лет. В ситуации, когда власть демонстрирует слабость, используя силовое воздействие для решения своих проблем, будет очень мало желающих вкладывать деньги в экономику такой страны. Ну и добавим еще пандемию — все становится еще более печально».

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