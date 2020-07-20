В «аэропорту Минск-3» будет более удобная система проверки билетов

О нововведениях в Вильнюсском аэропорту (в Беларуси его до пандемии называли «Минск-3») сообщила исполнительный директор компании-оператора трех воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лаура Йоффе.

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Так, по ее словам, появятся автоматы для сканирования посадочных талонов, пишет DELFI . Ожидается, что это повысит пропускную способность пассажиров, когда после кризиса вернутся прежние их потоки.

«Эта технология будет встречать пассажиров еще до прохода в зону проверки безопасности — места, где проверяются пассажиры и ручной багаж. Сейчас эту функцию выполняют сотрудники по авиационной безопасности. После внедрения системы, в этом аэропорту на этапе проверки увеличится пропускная способность», — заявила она.

В течение трех лет Вильнюсский аэропорт планирует расширить услуги самообслуживания пассажиров.

Планируется внедрение автоматических систем сдачи багажа и возврата ящиков. Дополнительно намечается обновить сканеры ручного багажа, предоставив пассажирам возможность оставлять в багаже компьютерную технику.