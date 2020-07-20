В «аэропорту Минск-3» будет более удобная система проверки билетов

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О нововведениях в Вильнюсском аэропорту (в Беларуси его до пандемии называли «Минск-3») сообщила исполнительный директор компании-оператора трех воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лаура Йоффе.

Фото DELFI

Так, по ее словам, появятся автоматы для сканирования посадочных талонов, пишет DELFI. Ожидается, что это повысит пропускную способность пассажиров, когда после кризиса вернутся прежние их потоки.

«Эта технология будет встречать пассажиров еще до прохода в зону проверки безопасности — места, где проверяются пассажиры и ручной багаж. Сейчас эту функцию выполняют сотрудники по авиационной безопасности. После внедрения системы, в этом аэропорту на этапе проверки увеличится пропускная способность», — заявила она.

В течение трех лет Вильнюсский аэропорт планирует расширить услуги самообслуживания пассажиров.

Планируется внедрение автоматических систем сдачи багажа и возврата ящиков. Дополнительно намечается обновить сканеры ручного багажа, предоставив пассажирам возможность оставлять в багаже компьютерную технику.
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Тэги: Литва вильнюсский аэропорт Персона: Лаура Иоффе Город: Вильнюс

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