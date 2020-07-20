Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровергнуть сведения из телерепортажей

Виктор Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровергнуть сведения из репортажей телеканала «Беларусь 1», сообщил адвокат экс-председателя «Белгазпромбанка» и претендента на пост президента страны Дмитрий Лаевский.

«Виктор Дмитриевич потребовал от Белтелерадиокомпании опровергнуть сведения. И не только из воскресного сюжета. Надеемся, что направленное сегодня через администрацию изолятора (СИЗО КГБ. — ред.) требование достигнет адресата без промедления», — написал Лаевский в «Фейсбуке».

В сюжете, который был показан 19 июля в программе «Главный эфир», приводились слова Александра Лукашенко, который во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля рассказывал о деле «Белгазпромбанка».

«Если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить, — заявил Лукашенко. — Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение».

«Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек… Все дают показания, и этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут», — подчеркнул официальный лидер.

Он сообщил, что поручил следователям из КГБ и прокуратуры подготовить «все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России». «И мы им покажем эти документы», — добавил Лукашенко.

В мае Виктор Бабарико, руководивший «Белгазпромбанком» около 20 лет, уволился с должности председателя правления в связи с участием в президентской кампании.

11 июня в «Белгазпромбанке» (основные учредители — российские компании «Газпром» и «Газпромбанк») и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению, но при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

18 июня Виктор Бабарико был задержан. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). Бывший банкир содержится в СИЗО КГБ. «Международная амнистия» признала Бабарико политическим заключенным.

За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, по сообщению его штаба, было собрано и верифицировано 434 985 подписей — это абсолютный рекорд для альтернативных претендентов за всю историю независимой Беларуси.

Тем не менее 14 июля Центризбирком отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, заявив о несоответствии представленной декларации о доходах и имуществе, а также в связи с тем, что в работе по его выдвижению якобы участвовала иностранная организация.

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК. Сотни людей были задержаны милицией с применением грубой силы. Несколько тысяч человек направили в ЦИК заявления с протестом против отказа в регистрации Бабарико кандидатом в президенты.