Верховный суд отклонил жалобу Цепкало на отказ в регистрации кандидатом на пост президента

Верховный суд Беларуси 20 июля не удовлетворил жалобу Валерия Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в президенты.

Жалобу Цепкало направил в высший судебный орган республики 16 июля. Спустя четыре дня был вынесен вердикт: «Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в Президенты суд решил оставить без изменений, а жалобу Цепкало — без удовлетворения», сообщили в суде. Это решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Беларуси Валерию Цепкало и Виктору Бабарико 14 июля. При этом были зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.