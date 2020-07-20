Верховный суд отклонил жалобу Цепкало на отказ в регистрации кандидатом на пост президента

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Верховный суд Беларуси 20 июля не удовлетворил жалобу Валерия Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в президенты.

Жалобу Цепкало направил в высший судебный орган республики 16 июля. Спустя четыре дня был вынесен вердикт: «Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в Президенты суд решил оставить без изменений, а жалобу Цепкало — без удовлетворения», сообщили в суде. Это решение Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Беларуси Валерию Цепкало и Виктору Бабарико 14 июля. При этом были зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Верховный суд президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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