Рубль может укрепиться — цены на нефть пошли вверх

Утро 21 июля отмечено на мировых торговых площадках ростом цен на «черное золото».

Так, по данным электронных торгов на 07:10 по минскому времени, эталонные марки торгуются на следующих позициях:

Brent — 43,34 доллара за баррель (+0,14%);

WTI — 40,95 доллара за баррель (+0,07%).

Белорусский рубль тесно связан с российским «цезкой», который напрямую зависит от мировых цен на нефть.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.