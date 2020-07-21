Рубль может укрепиться — цены на нефть пошли вверх
Утро 21 июля отмечено на мировых торговых площадках ростом цен на «черное золото».
Так, по данным электронных торгов на 07:10 по минскому времени, эталонные марки торгуются на следующих позициях:
- Brent — 43,34 доллара за баррель (+0,14%);
- WTI — 40,95 доллара за баррель (+0,07%).
Белорусский рубль тесно связан с российским «цезкой», который напрямую зависит от мировых цен на нефть.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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