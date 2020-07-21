Рубль может укрепиться — цены на нефть пошли вверх

/ Экономика
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Утро 21 июля отмечено на мировых торговых площадках ростом цен на «черное золото».

Так, по данным электронных торгов на 07:10 по минскому времени, эталонные марки торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 43,34 доллара за баррель (+0,14%);
  • WTI — 40,95 доллара за баррель (+0,07%).

Белорусский рубль тесно связан с российским «цезкой», который напрямую зависит от мировых цен на нефть.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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