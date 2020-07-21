Наблюдатели от ПАСЕ не приедут на президентские выборы в Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет вести наблюдение за президентскими выборами в Беларуси, сообщили в пресс-службе организации.

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Как пояснили БелаПАН в этой европейской структуре, 15 июля белорусский парламент направил в ПАСЕ приглашение наблюдать за выборами.

«Президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся санитарную ситуацию, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, ассамблея не сможет направить делегацию по этому случаю», — отметили в пресс-службе.

15 июля Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ объявило, что не будет отправлять наблюдательную миссию в Беларусь на предстоящие президентские выборы в связи с несвоевременно отправленным приглашением от белорусской стороны.

«Белорусские власти объявили выборы более двух месяцев назад, — пояснила в комментарии БелаПАН пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш. — Им хорошо известно, что БДИПЧ нуждается в своевременном приглашении для проведения наблюдения за всеми этапами выборов».

Андруш подчеркнула, что уже завершены, например, такие важные этапы, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. «Это те конкретные области, об улучшениях в которых БДИПЧ давало рекомендации», — сказала она.

По словам представителя организации, в течение последних полутора месяцев директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир неоднократно говорила белорусским властям о необходимости своевременного приглашения.

От наблюдения за выборами отказалась и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Пресс-секретарь ПА ОБСЕ Нэт Перри пояснил БелаПАН, что у ассамблеи «нет планов наблюдать за выборами до осени, как минимум, из-за пандемии COVID-19».

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