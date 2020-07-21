Лукашенко признал, что на «Гомсельмаше» есть проблемы
Общаясь сегодня с активом Гомельской области, Александр Лукашенко признал, что на «Гомсельмаше» имеются проблемы.
По его словам, в Беларуси достаточно профессионалов-производственников, которые «умеют делать все»: «Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности».
В качестве примера он привел «Гомсельмаш», который, как он отметил, в свое время не просто сохранили, но и придали значительный импульс в развитии, освоили здесь выпуск самых современных видов продукции. Это, по его словам, позволило со временем «создать суперсовременный комбайн», передает пресс-служба президента.
Лукашенко заявил, что удалось возродить не только это предприятие. Он признал, что на этом промышленном гиганте пока есть проблемы, над решением которых сейчас работают, однако на заводе делают самую современную продукцию.
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