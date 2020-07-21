Правозащитники: за два дня в Беларуси были задержаны не менее 420 человек

На мирных акциях против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые прошли 14 и 15 июля, были задержаны не менее 420 человек.

По данным правозащитников, в Минске задержаны как минимум 329 человек (14 июля — 303, 15 июля — 26), сообщает spring96.org.

Кроме Минска, задержания прошли еще в 10 городах Беларуси: Пружанах (7 человек), Гомеле (не менее 15), Бресте (45), Солигорске (2), Бобруйске (4), Столбцах (1), Гродно (7), Витебске (1), Борисове (8), Сморгони (1).

Всего в регионах с 14 по 16 июля за участие в акциях было задержано более 90 человек.

Более 170 судов над частью задержанных на акциях прошло с 15 по 20 июля. Задержанных судили по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). Как минимум 51 человек за это время получили в общей сложности 581 сутки административного ареста, более 70 человек — штрафы на общую сумму более 65 тысяч рублей.

С начала текущей избирательной кампании 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования, отмечают правозащитники. 333 человека получили штрафы общим размером более 265.275 рублей (более 110.000 долларов). Правозащитникам известно как минимум о 1.140 случаях произвольных задержаний, произошедших с 6 мая по 20 июля.

Стоит отметить, что в рамках кампании BY_Help, в рамках которой собираются средства на помощь репрессированным и их семьям в Беларуси, уже собрано не менее 150 тысяч долларов. Деньги идут на оплату штрафов, оплату работы адвокатов и помощь семьям задержанных.

В очередном аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» за 13-19 июля подчеркивалось, что в ходе текущей избирательной кампании «власти демонстрируют беспрецедентный уровень давления на участников избирательного процесса». По информации правозащитников, «на сегодня в Беларуси насчитывается 25 политзаключенных, большинство из которых связано с участием в избирательной кампании — претенденты в кандидаты, руководители и члены инициативных групп, блогеры». Продолжается судебное преследование участников акций солидарности, которые проходили в Минске и регионах, отмечается в отчете.

«Непропорционально жесткие действия сотрудников милиции по задержанию мирных граждан только за факт нахождения их на улицах спровоцировали ответную реакцию людей, в том числе, к сожалению, с применением силы в отношении представителей силовых органов, что привело к возбуждению уголовных дел», — отметили «Правозащитники за свободные выборы».

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

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