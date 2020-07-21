Минское «Динамо» подписало шведского защитника Адама Альмквиста

Представитель Беларуси в КХЛ минское «Динамо» подписало годичный контракт с 29-летним шведским защитником Адамом Альмквистом.

Предыдущим клубом шведа был «Адмирал» из Владивостока, за который в сезоне-2019/2020 Альмквист провел 58 матчей, набрав 28 (8+18) очков, причем одну из шайб защитник забросил в ворота минского «Динамо».

Воспитанник клуба ХВ71 из Йёнчёпинга играл в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» (166 матчей, 13 шайб, 77 передач) и несколько раз вызывался в основной состав «Детройта». В НХЛ Альмквист провел два матча в сезоне-2013/2014 и забросил одну шайбу.

Также играл в КХЛ за череповецкую «Северсталь», в чемпионате Швеции за ХВ71, в Швейцарии за «Берн».

Обладатель Кубка Колдера, чемпион Швеции, чемпион Швейцарии. Провел пять матчей за национальную сборную Швеции.

Как отметил генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, Альмквист находился в сфере интересов «зубров» еще в прошлом сезоне, но договориться о переходе с «Адмиралом» не удалось.

«Альмквист находится в идеальном возрасте для спортсмена, он еще достаточно молод, но при этом уже опытен. Главный козырь Адама — его хоккейный интеллект, он способен эффективно подключаться в атаку, хорошо бросить от синей линии. Швед однозначно усилит «Динамо», — цитирует Баскова пресс-служба клуба.

Сейчас у минского «Динамо» на контрактах пять вратарей, девять защитников и 19 нападающих.