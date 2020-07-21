Миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Беларуси возглавит Лебедев

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Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей  Содружества независимых государств на президентских выборах в Беларуси.

Фото пресс-службы президента

Такое решение принято 21 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств -участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе организации, «приглашение от МИД Беларуси Исполком СНГ получил. Сейчас идет процесс формирования миссии».

Пока нет информации о том, сколько наблюдателей войдут в состав миссии и когда приступят к работе в Беларуси.

15 июля стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси.

«Белорусские власти объявили выборы более двух месяцев назад, — пояснила в комментарии БелаПАН пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш. — Им хорошо известно, что БДИПЧ нуждается в своевременном приглашении для проведения наблюдения за всеми этапами выборов».

Андруш подчеркнула, что уже завершены, например, такие важные этапы, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. «Это те конкретные области, об улучшениях в которых БДИПЧ давало рекомендации», — сказала она.

По словам представителя организации, в течение последних полутора месяцев директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир неоднократно говорила белорусским властям о необходимости своевременного приглашения.

От наблюдения за выборами отказались также Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Президентские выборы состоятся в Беларуси 9 августа.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Лебедев

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