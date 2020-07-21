Более 150 тысяч долларов собрано для помощи репрессированным активистам в Беларуси
Общественная кампания BY_Help начала оплачивать штрафы, которые получили участники мирных акций солидарности по всей стране с весны этого года.
48 административных штрафов и три счета за пребывании в изоляторах на общую сумму 31 401 рубль уже оплачены. Всего на данный момент неравнодушные граждане перечислили в поддержку репрессированных активистов более 152 тысяч долларов США. Средства на сбор отправили уже почти пять тысяч человек из разных стран мира.
Помощь собирается через специальные фандрейзеры в
Любой гражданин, который был подвергнут репрессиям в Беларуси с начала мая, может обратиться за помощью. Для этого достаточно заполнить вот
Все собранные деньги будут переданы для компенсации расходов на адвокатов, оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за реализацию своих прав и свобод.
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