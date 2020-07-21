Кандидат в президенты Дмитриев обещает ограничить президентство двумя сроками и в течение года провести перевыборы

Кандидат в президенты, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев в случае избрания на пост главы государства намерен ограничить президентство двумя сроками. О своих планах политик рассказал 21 июля во время предвыборного выступления в эфире телеканала «Беларусь 1».

Дмитриев отметил, что белорусы имеют право «проголосовать за нового президента и отстоять свой выбор». По его словам, старый президент 26 лет подряд «предлагает только потерпеть» из-за того, что «опять в стране и мире сложный момент», поэтому гражданам «снова не до спокойной, благополучной жизни, не до реформ, не до радости».

За все эти «годы терпения», сказал Дмитриев, «белорусов стало меньше почти на 800 тысяч». «Чтобы это больше не повторилось, новый президент будет у власти не больше двух сроков. Так мы запишем в Конституции и больше никому не дадим это изменить», — подчеркнул кандидат в президенты.

Нынешняя власть, по его словам, «пользуется выдержкой в своих интересах», она «забронзовела и оторвалась от людей». Дмитриев пообещал, что «новый президент повернет власть лицом к людям».

«Чтобы сохранить стабильность и порядок в Беларуси, сформирует переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых чиновников, — сказал кандидат. — В течение года подготовит и проведет с полностью обновленным составом ЦИК и избирательных комиссий честный выборы, на которых вы выберете президента, парламент и глав городов, чтобы они подчинялись вам».

По словам Дмитриева, граждане «дотерпелись» до того, что когда пришел коронавирус, «старый президент и все люди, которые ему служат, просто не захотели думать о белорусах, они якобы думали об экономике». «И с циничной откровенностью объяснили: не люди главное, не их здоровье и благополучие, а какая-то экономика, сама по себе, без людей. Бюджет, наши налоги — да, им важны, а мы и наше здоровье — нет. Пейте молоко, идите в баню, не портите картинку», — добавил он.

Дмитриев пообещал, что для нового президента экономика будет «не про стены и станки, а про людей», поэтому он «отменит краткосрочные контракты, которые держат в заложниках всю страну, и обеспечит достойную поддержку тем, кто теряет работу».

Старая власть пугает, что «будет бардак, хаос, кризис», но кандидат пообещал этого не допустить.

«Нам нужна стабильность и порядок, согласие граждан, а не поиск врагов внутри страны, — подчеркнул он. — Мы не будем разрушать то, что работает. Наоборот сохраним и улучшим. Потому что это создали не чиновники, а люди. А мы ценим людей и их труд».

В случае своего избрания Дмитриев пообещал «сократить аппарат чиновников, контролеров, начальников, продать ненужные резиденции и самолеты и вернуть эти деньги в бюджет». Вырученные за это средства он намерен направить на образование, медицину и социальную защиту.

Он также пообещал освободить политических заключенных, поднять вопрос о чрезмерности наказаний и инициировать уход от практики «принуждения, запугивания, шантажа и унижения», которые «ничего не дают, а только ведут в тупик».

«Государственная пропаганда пытается убедить, что новый президент будет наказывать за прошлое. Это неправда. Только диалог и согласие в обществе дают импульс развитию. Я против охоты на ведьм. Мы наелись этого сейчас. Трудно геройствовать, когда угрожают непродлением контракта, увольнением, проблемами у детей или друзей. Все, что было в прошлом, останется там», — пообещал Дмитриев.