Дмитриев призвал граждан побороть страх перед неизвестностью и избрать нового президента

Побороть страх перед неизвестностью и избрать нового президента призвал кандидат на пост главы государства, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев 21 июля во время предвыборного выступления в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Старый президент постоянно убеждает нас, белорусов, что мы ни на что больше не годимся, кроме как зависеть от него, — заявил Дмитриев. — И я знаю, что, хоть мало кто ему в этом верит, все-таки многие люди боятся неизвестности. Непонятно же, как оно будет там, с новым президентом».

Дмитриев обратился к представителям профессий, которые, как считается, ввиду своего положения в государственной системе обеспечивают основную поддержку Александру Лукашенко.

Так, он заверил учителей, что в «новой Беларуси» учителем «будет почетно работать». Кандидат пообещал, что никто «не станет грозить лишением часов или обещать повышение зарплаты, а потом химичить с нагрузкой».

«Вы забудете, как страшный сон, походы по домам, к примеру, для проверки печного оборудования, уговоры родителей подписаться на газеты или купить билеты на концерт, поборы и заполнение десятка ненужных бумаг, — подчеркнул Дмитриев. — Ваша единственная и такая важная задача — давать знания детям, учить их быть самостоятельными, свободными, уметь думать, владеть знаниями и общаться в современном мире».

По словам Дмитриева, белорусы восхищаются и ценят труд врачей, которые «самоотверженно, наперекор успокоительным байкам старого президента, сражались с эпидемией». «И мы никогда больше не отправим вас сражаться с болезнью без защиты и без инструментов, — заверил он. — Не закроем вам рты в угоду статистике чиновников. И не заставим вас стыдливо просить пациентов приносить с собой в больницу все недостающее. Мы обеспечим молодых медиков жильем в регионах, а поликлиники нужной аппаратурой».

У рабочих производственных предприятий, которые ощутили последствия снижения заказов, прибыли и уровня зарплат, Дмитриев спросил: действительно ли они думают, что «с новым президентом будет еще хуже».

«Да куда хуже-то? Почему у рабочих во всем мире есть права, минимальная почасовая оплата, профсоюзы, которые и вправду защищают их интересы, а у вас вдруг не будет? Новый президент начнет с главного — уволит излишнюю администрацию, освободит предприятия от обузы в виде колхозов и других трат, даст свободу в принятии решений компетентным директорам и будет привлекать инвестиции, чтобы предприятий становилось больше. Бросайте бояться», — призвал кандидат.

Студентов Дмитриев заверил, что в Беларуси есть все, чтобы создать «современные университеты, которые будут центрами научных разработок с избранными ректорами и студенческим самоуправлением». Новый президент, подчеркнул он, «не даст разрывать службой в армии вашу учебу и сделает распределение не обязаловкой, а помощью найти работу тем, кому она необходима».

Молодых людей до 25 лет, которые хотят открыть свой бизнес, кандидат пообещал освободить от подоходного налога. Для пенсионеров, сказал он, будет установлен средний размер пенсии не ниже 60% от среднего уровня зарплаты. Периоды декрета и службы в армии будут возвращены в страховой пенсионный стаж.

Обращаясь к работникам исполкомов и других госструктур, Дмитриев отметил: многие из них его знают, поскольку он приносил им «сотни и тысячи обращений наших граждан».

«И я знаю многих из вас, и знаю, что на самом деле редко кто получает радость и удовольствие от постоянных нагоняев начальства, постоянного аврала и показухи. Конечно, так много, как сейчас, вас в новой Беларуси не понадобится. Но для ваших компетенций и опыта будут новые рабочие места — без унижений и постоянного страха посадок», — заверил кандидат в президенты.