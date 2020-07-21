Из Гродно в Минск с 24 июля будет ездить скоростной польский поезд

/
Просмотров: 457

С 24 июля на маршруте Гродно — Минск — Гродно БелЖД запускает новый дизель-поезд ДП6 производства польской компании PESA Bydgoszcz SA.

В шестивагонном подвижном составе — 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Максимальная скорость движения поезда — 140 км/ч, сообщает ведомство.

Поезда такого типа уже курсируют с декабря 2019 года в сообщении Минск — Витебск. Дизель-поезда производства PESA, только серии ДП3, эксплуатируются в нашей стране с 2014 года.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БелЖД железная дорога поезд Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Миллионы немцев страдают из-за забастовки железнодорожников

Миллионы немцев страдают из-за забастовки железнодорожников

Анапа — Минск: поезд вернулся, с пассажирами все в порядке

Анапа — Минск: поезд вернулся, с пассажирами все в порядке

Ретропоезд проехал по Гродненскому району

Ретропоезд проехал по Гродненскому району

В Житковичском районе загорелся дизель-поезд

В Житковичском районе загорелся дизель-поезд