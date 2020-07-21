Из Гродно в Минск с 24 июля будет ездить скоростной польский поезд

С 24 июля на маршруте Гродно — Минск — Гродно БелЖД запускает новый дизель-поезд ДП6 производства польской компании PESA Bydgoszcz SA.

В шестивагонном подвижном составе — 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Максимальная скорость движения поезда — 140 км/ч, сообщает ведомство.

Поезда такого типа уже курсируют с декабря 2019 года в сообщении Минск — Витебск. Дизель-поезда производства PESA, только серии ДП3, эксплуатируются в нашей стране с 2014 года.