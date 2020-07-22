«Любовь против угрозы, вежливость против хамства, искренность против лжи». Чем еще понравился Бабарико избирателю

Образ Виктора Бабарико как интеллигентного, умного человека стал очень быстро распространяться по стране благодаря возросшей силе интернета, заявила спикер штаба не зарегистрированного ЦИКом кандидата на пост президента Мария Колесникова в видеообращении к избирателям.

По ее словам, власти быстро заметили гражданскую активность в преддверии выборов. Видеоблогер Сергей Тихановский «стал олицетворением четкой и понятной угрозы для режима». «Уличное сопротивление — это то, к чему власть готовилась все это время, абсолютно ожидаемое и понятное. Он был довольно быстро устранен с политической доски», — отметила Колесникова.

Власть и «традиционную оппозицию» она назвала «пленниками шаблонного мышления». «Мышление это заложено нашей системой образования и советским воспитанием. Сакральность революции 17-го года привела всех к однозначному выводу, что только уличное сопротивление решает смену власти при отсутствии честных выборов. Высокая статистика ненасильственных смен власти мало кого убеждает. Кого вообще в этой стране убеждает статистика?» — заявила представитель штаба Бабарико.

Затем, продолжила Колесникова, оказалось, что, «пока занимались одним соперником, пропустили другого, гораздо более опасного». «Другим оказался малопонятный для политтехнологов и прочих людей фантастических профессий Виктор Бабарико. Банкир, богатый, работающий в банке, принадлежащем русским. Полноват и неэффектен. Очень слабая фигура по мнению властей. Даже Валерий Цепкало, крепкий системы выдвиженец, связан с IT, выглядел гораздо лучше», — сказала представитель штаба экс-главы «Белгазпромбанка».

Однако «неожиданно актуальным для ранее политически неактивного большинства оказался образ Виктора Бабарико». «Особенно на контрасте с заявлениями и угрозами и активными угрозами властей. Любовь против угрозы, вежливость против хамства, искренность против лжи и сокрытия статистики. Эффективность менеджмента против откровенных провалов в экономике. За мир против угроз войны и майдана», — отметила Колесникова.

С 18 июня Виктор Бабарико находится под стражей как фигурант уголовного дела «Белгазпромбанка».

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