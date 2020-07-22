Мировые цены на нефть пошли вниз
Мировые цены на «черное золото» утром, 22 июля, демонстрируют падение.
Эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
- Brent — 44,09 доллара за баррель (-0,52%);
- WTI — 41,66 доллара за баррель (-0,62%).
Накануне цены демонстрировали рост, что привело к укреплению белорусского рубля к доллару и евро.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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