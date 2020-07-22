Мишустин рассказал, когда Москва и Минск смогут обсудить цены на энергоносители

Выступая сегодня в Госдуме, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал условия для обсуждения с Беларусью цен на энергоносители.

По словам главы правительства, он «глубоко верит» в потенциал союзного договора с Беларусью, пишет iz.ru .

Премьер считает, что «работа, <...> связанная с интеграцией и разработкой «дорожных карт» по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отлично».

Мишустин верит, что «если мы совместно по этим картам создадим единое пространство, в частности примем <...> единый налоговый кодекс, сможем унифицировать наши ставки и подходы, то мы сможем разговаривать о механизме ценообразования на энергоносители, как и предлагают наши белорусские партнеры».