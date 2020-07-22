«К действиям авторитарно брутального режима Лукашенко нельзя относиться терпимо». Литовские политики выступили с жестким заявлением

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В среду группа литовских парламентариев призвала ввести санкции Евросоюза в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии против оппозиции и СМИ, проходящие накануне президентских выборов.

Обращение, в частности, подписали главы комитетов Сейма по европейским и иностранным делам Гедиминас Киркилас и Йозас Бернатонис, лидер оппозиции, консерватор Гедиминас Ландбсергис, лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен и еще несколько членов Сейма, а также европарламентарии. «Важно незамедлительно продемонстрировать четкую позицию всего Евросоюза, поскольку к действиям авторитарно брутального режима Александра Лукашенко нельзя относиться терпимо», – говорится в письме, адресованном ведомствам ЕС.

«Поэтому мы призываем возобновить санкции в отношении режима и лиц, ответственных за репрессии против жителей Беларуси, которые вредят демократическому характеру выборов, являются вмешательством в демократический процессы и процесс политической конкуренции, включая участие в мошенничестве на выборах, что является нарушением принципов и ценностей, находящихся в самом сердце ЕС», – говорится в обращении.

Обращение инициировал председатель Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что «молчание означало бы пособничество», поскольку по соседству с ЕС «брутально попирается демократия, преследуют политических оппонентов, идут аресты невинных людей».

«Мы не можем закрывать глаза и потакать диктаторам, поскольку страусиная политика обратилась бы не только моральной капитуляцией Европы, но и предательством тысяч белорусов, выходящих протестовать на улицы за демократические перемены. Поэтому мы, литовские политики различных политических сил, с идеологического спектра обращаемся к руководству ЕС с просьбой ввести санкции в отношении белорусского режима за нарушения демократических прав и свобод, а также прав человека», – сказал BNS политик.

На минувшей неделе МИД Литвы выразил большую озабоченность действиями белорусских властей в ходе предвыборной кампании. Министерство отметило, что «продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост новых политзаключенных будет иметь последствия для дальнейших отношений Евросоюза и Беларуси», пишет DELFI.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Беларусь-Литва президентские выборы-2020 Персона: Гедиминас Киркилас Йозас Бернатонис Гедиминас Ландбсергис Виктория Чмилите-Нельсен Габриэлюс Ландсбергис

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