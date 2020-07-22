ГАИ будет усиленно ловить пьяных водителей четыре дня

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С 24 по 28 июля по всей стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортом лицами в состоянии опьянения.

По сообщению ГУ ГАИ МВД, наряды Госавтоинспекции повсеместно будут ориентированы на несение службы в усиленном режиме. Под особый контроль возьмут места массового отдыха, увеселительные заведения, объекты торговли, в первую очередь работающие круглосуточно.

За январь — июнь 2020 года по вине нетрезвых водителей совершено 166 ДТП, в которых 45 человек погибли и 175 получили ранения.
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Тэги: пьянство за рулем ГАИ

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