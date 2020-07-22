Ученые впервые сфотографировали планетную систему нашего типа

Получен первый в истории снимок молодой солнцеподобной звезды, вокруг которой обращаются две гигантских экзопланеты.

Фото: European Southern Observatory

Астрономы опубликовали первый в истории снимок планетной системы звезды типа Солнца, сообщает European Southern Observatory. Группа впервые сумела получить изображение двух газовых гигантов.

«Это открытие дает нам картину планетной системы, очень похожей на нашу Солнечную, но находящуюся на гораздо более ранней стадии своей эволюции», — сообщил Александр Бон, докторант Лейденского университета в Нидерландах.

Ученые надеются, что новые наблюдения помогут лучше понять, как образовались и развивались планеты в Солнечной системе.