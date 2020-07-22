Ученые впервые сфотографировали планетную систему нашего типа
Получен первый в истории снимок молодой солнцеподобной звезды, вокруг которой обращаются две гигантских экзопланеты.
Астрономы опубликовали первый в истории снимок планетной системы звезды типа Солнца,
«Это открытие дает нам картину планетной системы, очень похожей на нашу Солнечную, но находящуюся на гораздо более ранней стадии своей эволюции», — сообщил Александр Бон, докторант Лейденского университета в Нидерландах.
Ученые надеются, что новые наблюдения помогут лучше понять, как образовались и развивались планеты в Солнечной системе.