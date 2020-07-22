Минэнерго: Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины

Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

«Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем двух стран», — говорится в сообщении.

С начала 2018 года и до сих пор Беларусь полностью отказывалась от импорта электроэнергии, удовлетворяя спрос на внутреннем рынке и обеспечивая экспорт за счет собственной генерации. В белорусскую энергосистему поступала электроэнергия из-за рубежа, но в небольшом объеме (в режиме аварийного перетока).

Украинские власти не раз критиковали нежелание руководства Беларуси покупать электричество из Украины, хотя в обратном направлении электроэнергия поставлялась.

25 февраля этого года на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Украины Владимир Зеленский поддержал призыв шахтеров ограничить импорт энергии. «О каком импорте в целом может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия», — заявил украинский президент.

В середине прошлого года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок, и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам. Вследствие этого за вторую половину 2019 года Беларусь поставила в Украину свыше 850 млн киловатт-часов электричества, продолжая отказываться от импорта.

Однако с начала 2020 года Украина планомерно снижала покупку белорусской электроэнергии. По данным «Укрэнерго», в январе из Беларуси было импортировано 93,013 млн кВт·ч электроэнергии, в феврале — 48,882 млн, марте — 7,713 млн, апреле — 2,7 млн (по информации Белстата — 93,185 млн, 49,048 млн, 7,887 млн и 2,898 млн кВт·ч соответственно). В мае и июне коммерческие поставки белорусского электричества в Украину не осуществлялись.