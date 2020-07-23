Лукашенко призвал «помочь» Украине с продовольствием за деньги

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Александр Лукашенко призвал помочь Украине с продовольствием, поскольку в соседней стране наблюдается падение сельского хозяйства на 20%.

Глава государства напомнил, что в связи с пандемией коронавируса ряд стран ввел карантинные меры, что повлияло на различные сферы, включая сельское хозяйство. Беларусь пошла по другому пути, что позволило собирать хороший урожай в текущем году, и этим необходимо воспользоваться, цитирует его слова СТВ.

«Сегодня прочитал: в Украине на 20 % рухнуло сельское хозяйство. На 20 % из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение, — сказал Лукашенко. — Ну подставьте плечо, они же платят за это, продайте туда свою сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. Они будут в цене».

Он напомнил о прогнозах ООН о том, что в ближайшее время в мире могут столкнуться с голодом до миллиарда человек, а это значит, что продукты питания будут в цене.
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Тэги: сельское хозяйство Беларусь-Украина

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