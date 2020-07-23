Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

ВВП Южной Кореи снижается два квартала подряд, падение стало максимальным с 1998 года.

Во втором квартале 2020 года экономика этой страны снизилась на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые с 2003 года. Падение ВВП стало максимальным с 1998 года, передает NV.ua .

В годовом выражении ВВП в апреле-июне сократился на 2,9% после подъема на 1,4% тремя месяцами ранее.

Экспорт Южной Кореи в минувшем квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.