Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

/ Мир
Просмотров: 96

ВВП Южной Кореи снижается два квартала подряд, падение стало максимальным с 1998 года. 

Во втором квартале 2020 года экономика этой страны снизилась на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые с 2003 года. Падение ВВП стало максимальным с 1998 года, передает NV.ua.

В годовом выражении ВВП в апреле-июне сократился на 2,9% после подъема на 1,4% тремя месяцами ранее.

Экспорт Южной Кореи в минувшем квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Южная Корея коронакризис рецессия Город: Сеул

Другие материалы на эту тему:

Кризисные инвестиции: как выгодно привлечь финансирование в ваш бизнес

Кризисные инвестиции: как выгодно привлечь финансирование в ваш бизнес

Коронакризис сильнее всего нажал на болевые точки малых городов

Коронакризис сильнее всего нажал на болевые точки малых городов

«Люди возвращаются к обычной жизни». В Беларуси оживает розничная торговля

«Люди возвращаются к обычной жизни». В Беларуси оживает розничная торговля

В помощь бизнесу. Снижение налогов и арендной платы в Минске: кому и как?

В помощь бизнесу. Снижение налогов и арендной платы в Минске: кому и как?