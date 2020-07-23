На корреспондента «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку
В Петербурге полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Информация о делах содержится в карточке Дзержинского районного суда.
В частности, на Френкеля
Все три протокола 27 июля рассмотрит судья Ольга Андреева. Эта же судья в 2018 году дважды отменяла Френкелю штрафы, назначенные по статье о неповиновении приставу (часть 2 статьи 17.3 КоАП) и мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) в суде.
30 июня Френкель
СК начал доследственную проверку по заявлению Френкеля, который потребовал возбудить дела по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов (статья 144 УК) и превышении должностных полномочий сотрудником полиции (статья 286 УК).