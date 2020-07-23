На корреспондента «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку

В Петербурге полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Информация о делах содержится в карточке Дзержинского районного суда.

В частности, на Френкеля составили протокол о неповиновении распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП), вмешательстве в осуществление работы избиркома (статья 5.69 КоАП Петербурга) и нарушении «режима самоизоляции» (статья 20.6.1 КоАП).

Все три протокола 27 июля рассмотрит судья Ольга Андреева. Эта же судья в 2018 году дважды отменяла Френкелю штрафы, назначенные по статье о неповиновении приставу (часть 2 статьи 17.3 КоАП) и мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) в суде.

30 июня Френкель приехал на УИК №2191 из-за сообщения о нарушениях. Там бывший глава Дворцового муниципального округа Дмитрий Абрамов и члены комиссии отказались пускать корреспондента на участок. В результате полицейский Денис Дмитриев сломал Френкелю руку. Журналиста госпитализировали, ему провели операцию.

СК начал доследственную проверку по заявлению Френкеля, который потребовал возбудить дела по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов (статья 144 УК) и превышении должностных полномочий сотрудником полиции (статья 286 УК).