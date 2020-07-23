Intelligency выступят в «Песочнице»

/ Культура
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Белорусская группа Intelligency, трек которой August до сих пор держится на вершинах мировых чартов, выступит на минской фуд-площадке «Песочница».

Концерт состоится в субботу, 25 июля, и начнется в 19:00. Вход свободный.

Живые выступления в «Песочнице» по субботам организованы совместно  с сервисом Яндекс.Музыка. Выступать будут местные группы и музыканты, которые были заявлены в лайн-апы крупнейших белорусских опен-эйров, отмененных в этом году из-за пандемии.

1 августа в «Песрчнице» сыграет группа Nemiga. Имена выступающих в оставшиеся субботы августа и первый уик-энд сентября пока не раскрываются.

Кроме того, на Яндекс.Музыке появились плейлисты, повторяющие лайн-апы некоторых из перенесенных на будущий год фестивалейних. Плей-листы выставлены первыми на странице Беларуси в сервисе.
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Тэги: Intelligency фудкорт Песочница Город: Минск