Рекорды холода обновились минувшей ночью в восьми районных центрах

Новые температурные минимумы зафиксированы в ночь на 23 июля в восьми районных центрах Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета.

В Ганцевичах воздух охладился до 5,5 градуса выше нуля (прежний минимум ночи — 6,4 в 1985 году), в Воложине — до 6,8 градуса (6,9 также в 1985-м), Барановичах — до 6,9 (7 в 1971-м), Брагине — до 7,1 (8,3 в 1963-м), Октябре — до 7,3 (7,6 в 1983-м), Ивацевичах — до 7,4 (7,7 в 1985-м), Березине — до 7,5 (8,1 в 1986-м), Мстиславле — до 9,4 (10,5 в 2017-м).

В Нарочи (Мядельский район Минская область) повторен минимум 1978 года — 7,5 градуса.

За весь период метеонаблюдений самой холодной ночь на 23 июля была в 1951 году в Волковыске (Гродненская область) — 3,3 градуса выше нуля.

В июле прошлого года температурные антирекорды фиксировались шесть дней (4, 5, 13—16 июля), середина лета оказалась самой холодной за предшествовавшие 20 лет.

Предстоящей ночью синоптики прогнозируют от 6 до 12 градусов тепла, в дальнейшем ночные температуры немного повысятся.