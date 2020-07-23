Лукашенко поручил выдворять из страны иностранные СМИ, «если они зовут людей на майданы»

Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Владимиру Макею «выдворять из страны» аккредитованные в Беларуси иностранные СМИ, «если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

Об этом официальный белорусский лидер заявил 23 июля на совещании с правительством.

Лукашенко высказал критику в адрес газеты «Комсомольская правда в Белоруссии», которая, по его мнению, с подачи своего московского руководства тенденциозно подает информацию.

«Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. У нас уже за три дня тысячники появились. Расскажите об этих простых людях-работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям», — посоветовал Лукашенко журналистам «Комсомолки».

«Слушайте, мы хозяева в этой стране. Ну, выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься», — обратился глава государства к участникам совещания.

«Да и в правительстве у нас, в Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? Би-би-си, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — сказал Лукашенко в адрес главы МИД Владимира Макея.

«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — приказал официальный лидер.

Он подчеркнул, что повторять больше не будет, «несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период». «Это ж не дело — оскорбление за оскорблением. Ну ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети», — сказал Лукашенко.