БСДП (Грамада) назвала своего фаворита на президентских выборах
Руководство Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выдал рекомендации своим сторонникам по участию и голосованию на президентских выборах.
Выразив протест в связи с решением ЦИК ограничить количество наблюдателей на избирательных участках, ЦК партии заявил о незаконности этого решения. От партии будут направлены соответствующие жалобы в ЦИК, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и суд.
«ЦК БСДП открыт для сотрудничества и координации работы со штабами Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и рекомендует членам и сторонникам партии голосовать в основной день за Светлану Тихановскую, а также отстаивать свои голоса всеми законными методами», — говорится в заявлении партии.
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