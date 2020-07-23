БСДП (Грамада) назвала своего фаворита на президентских выборах

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Руководство Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выдал рекомендации своим сторонникам по участию и голосованию на президентских выборах.

Выразив протест в связи с решением ЦИК ограничить количество наблюдателей на избирательных участках, ЦК партии заявил о незаконности этого решения. От партии будут направлены соответствующие жалобы в ЦИК, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и суд.

«ЦК БСДП открыт для сотрудничества и координации работы со штабами Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и рекомендует членам и сторонникам партии голосовать в основной день за Светлану Тихановскую, а также отстаивать свои голоса всеми законными методами», — говорится в заявлении партии.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 БСДП (Грамада) Персона: Светлана Тихановская

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