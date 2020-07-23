В Брюсселе обсудили ход президентской кампании в Беларуси

Белорусский дипломат Олег Кравченко, находящийся в Брюсселе с рабочим визитом, обсудил с европейскими коллегами ход президентских выборов в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства нашей страны, замминистра иностранных дел (назначен послом Беларуси в США) принял участие во внеочередной координационной встрече Беларусь — ЕС.

Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.

В мероприятии также приняли участие представители МИД Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и ЕСВД.

В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси и ЕС, участие Беларуси в Восточном партнерстве, сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Беларуси.

Кроме того, стороны обсудили выделение Евросоюзом помощи Беларуси на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции.

Кравченко также встретился со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. «В центре внимания беседы стал ход президентской кампании в Республике Беларусь. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе в целях обсуждения проблемных вопросов», — говорится в сообщении.