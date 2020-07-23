Правозащитники сообщили о задержаниях перед пикетами Тихановской

В Борисове перед началом агитационного пикета Светланы Тихановской задержаны активисты оппозиции.

По данным правозащитного сайта spring96.org , задержаны активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и инициативы «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик, Елена Филатова, Андрей Киреев, Андрей Войнич. Правозащитники не исключают, что задержанных больше, сейчас эта информация выясняется.

По пути в Борисов сотрудники ГАИ останавливали три машины, на которых ехали Светлана Тихановская, а также представительницы штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Марина Колесникова и Вероника Цепкало. Об этом сообщила в «Фейсбуке» представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова, которая их сопровождает. После проверки документов машинам позволили ехать дальше.

По информации телеканала «Белсат», в Смолевичах была задержана их съемочная группа — журналистка Алена Щербинская и оператор Виталий Дубик. Щербинскую вскоре отпустили, Дубик пока находится в милиции. Задержание съемочной группы объяснили необходимостью проверки их автомобиля, который якобы похож на машину, совершившую ДТП.

В Минске во время записи комментария задержаны корреспондент «Белсата» Артем Лява и экономист Сергей Чалый. По информации правозащитников, их доставили в УВД Московского района.