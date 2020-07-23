Беларусь за счет кредита Всемирного банка закупит 460 аппаратов ИВЛ

Кредитные ресурсы Всемирного банка будут направлены на закупку 460 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По условиям соглашения между Беларусью и ВБ, которое 23 июля утвердил Александр Лукашенко, предусматривается предоставление займа на 90 млн евро РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения.

«За счет полученных средств запланирована закупка оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для службы скорой медицинской помощи, а также приобретение 20 компьютерных томографов, тест-систем для диагностики инфекции, средств индивидуальной защиты и лекарств», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, для отделений интенсивной терапии и реанимации будет закуплено 460 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии.

«Для службы скорой медицинской помощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов», — сообщает пресс-служба.

Реализация кредитного соглашения «позволит привлечь дополнительные финансы на комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения и повысить качество медицинской помощи».

Белорусские власти весной этого года обратились к Всемирному банку еще за одним кредитом — на 300 млн долларов. Глава представительства ВБ Алекс Кремер, отвечая на вопрос БелаПАН во время онлайн-конференции в конце мая, дал понять, что результаты переговоров по этой теме сложно предсказать.

«В рамках таких проектов никогда не знаешь, будут ли они реализованы, пока не подпишешь соглашение о займе, поэтому я не буду сейчас ничего обещать», — сказал Кремер.

При этом он предположил, что речь может идти о предоставлении Всемирным банком ресурсов на финансирование социальных расходов в Беларуси.

«Мы рады получить запрос на предоставление финансирования от белорусского правительства, которое нам рассказало о своих планах по повышению пособия по безработице. Мы считаем, что это действительно хорошо, и мы постараемся поработать по этому вопросу. Не хочу сейчас спекулировать, мы посмотрим, какие пособия в итоге мы поддержим», — заявил глава представительства Всемирного банка.

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