Цены на нефть пошли вверх Brent — доллар может упасть перед выходными
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 24 июля.
Эталонные марки торгуются на следующих позициях:
- Brent — 43,45 доллара за баррель (+0,32%);
- WTI — 41,12 доллара за баррель (+0,12%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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