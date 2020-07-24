Цены на нефть пошли вверх Brent — доллар может упасть перед выходными

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 24 июля.

Эталонные марки торгуются на следующих позициях:

Brent — 43,45 доллара за баррель (+0,32%);

WTI — 41,12 доллара за баррель (+0,12%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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