Великобритания и США заявили об испытании Россией космического оружия

Великобритания и США заявили, что Россия провела в космосе испытания аппарата, обладающего оружейными характеристиками и способного уничтожать спутники на околоземной орбите.

Вице-маршал авиации Великобритании Харви Смит, возглавляющий национальное космическое управление, заявил, что Лондон озабочен подобным поведением России, так как оно угрожает мирному использованию космоса, и что запущенный Россией на орбиту аппарат обладает характеристиками, свидетельствующими о его военном предназначении, пишет Би-би-си .

В свою очередь помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд обвинил Москву в лицемерии после того, как Россия предложила распространить контроль над вооружениями на космос.

Россия, наряду с Британией, США, Китаем и еще более чем 100 государствами, обязалась соблюдать международный договор об использовании космического пространства, предполагающий, что космос открыт для исследования любыми странами и исключительно в мирных целях.