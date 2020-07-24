Крым отчитался о первом миллионе отдыхающих

Глава правительства Крыма, который после аннексии является субъектом РФ, Сергей Аксенов сообщил о первом миллионе отдыхающих.

Скриншот с онлайн-трансляции веб-камеры в урочище Семидворье (Алушта)

По его словам, на 24 июля «Крым принял первый миллион отдыхающих». Он считает, что «объем туристического потока беспрецедентный».

В среднем по Крыму номерной фонд гостинец, заявил начальник на своей странице в соцсети, заполнен на 70%, а уровень и глубина бронирования мест на бархатный сезон «продолжают расти».

Он также сообщил, что на текущий период в республике зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусной инфекции (67 из них завозные из-за границы).