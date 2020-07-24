Пьяного пенсионера на авто задержали с погоней в Минске

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Нетрезвый 70-летний водитель безуспешно пытался скрыться от экипажа ДПС.

По информации столичной ГАИ, 10 июля в дежурную часть Заводского РУВД гражданин сообщил о движущемся по МКАД в районе Партизанского проспекта водителе, нарушающем ПДД и создающем аварийную обстановку.

Госавтоинспекторы включили проблесковые маячки и через громкоговорящее устройство стали требовать остановиться. На это нарушитель только увеличил скорость. Игнорируя запрещающие сигналы светофора и маневрируя, он проследовал по Партизанскому проспекту в сторону выезда из города. На Смиловичском тракте мужчину задержали. Никто не пострадал.

Находившийся за рулем легковушки 70-летний мужчина пояснил, что часом ранее выпил литр пива и решил поехать в деревню. Мужчина видел позади себя автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками, но считал, что сумеет скрыться. Содержание алкоголя в организме водителя составило 2,56 промилле.

В итоге пенсионер оштрафован на 2187 рублей (81 базовая величина) и лишен права управления на 4 года.
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Тэги: погоня ГАИ

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