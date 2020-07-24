Генпрокуратура: Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение

Бывшему председателю правления «Белгазпромбанка» 24 июля предъявлено новое обвинение, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура выступила с сообщением «в связи с публикациями в ряде СМИ информации об обжаловании адвокатами Бабарико В.Д. предъявленного ему обвинения».

«В ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико В.Д. и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности, — отметили в ведомстве. — Согласно материалам дела, Бабарико В.Д. 20 июня 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 431 (дача взятки), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК».

В сообщении говорится, что собранные доказательства, в частности «показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации», полученные от иностранных правоохранительных органов, «дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения».

«В частности, действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст. 431 на ч. 3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы», — отметили в Генпрокуратуре.

Сообщается также, что в новом обвинении «конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений».

Для «уточнения обстоятельств преступных деяний» следствие направило запросы об оказании правовой помощи в компетентные учреждения Великобритании, Виргинских (Британских) островов, Кипра, Латвии, России, США, Турции и Эстонии.

В мае Виктор Бабарико, руководивший «Белгазпромбанком» около 20 лет, уволился с должности председателя правления в связи с участием в президентской кампании.

11 июня в «Белгазпромбанке» (основные учредители — российские компании «Газпром» и «Газпромбанк») и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению, но при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

18 июня Виктор Бабарико был задержан. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). Примечательно, что его адвокатам запретили разглашать информацию по делу, в том числе статьи, по которым он обвиняется.

Бывший банкир содержится в СИЗО КГБ. «Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.

За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, по сообщению его штаба, было собрано и верифицировано 435 119 подписей — абсолютный рекорд для альтернативных претендентов за всю историю независимой Беларуси. В территориальные избиркомы было подано более 365 тыс. подписей, из которых достоверными признали около 165 тыс. при необходимом минимуме 100 тыс.

14 июля Центризбирком отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, заявив о несоответствии представленной декларации о доходах и имуществе, а также в связи с тем, что в работе по его выдвижению якобы участвовала иностранная организация.

23 июля Верховный суд без права обжалования отказал в возбуждении гражданского дела по жалобам Виктора Бабарико на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты.