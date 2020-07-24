Генпрокуратура ответила на заявление Вероники Цепкало

Генеральная прокуратура прокомментировала заявление Вероники Цепкало об интересе прокурорских работников к ее детям.

Сегодня на пикете в Глубоком Вероника Цепкало рассказала, почему было принято решение о том, что ее муж Валерий Цепкало и двое их детей должны немедленно покинуть Беларусь.

«Два дня назад прокуратура пришла в школу к моим детям, — рассказала Вероника Цепкало. — У меня двое маленьких детей, они ходят в первый класс. Два дня тому назад они стали собирать информацию о моих детях. Они стали просить учителей, заведующих, директора, не знаю, кого еще они там просили, но мне позвонили люди, небезразличные белорусы, и сказали: “Ты знаешь, мы не хотим подписывать эти бумаги, но нас заставляют, и мы не знаем, что делать. Но ты знай, что собирают что-то плохое против тебя. И следующий шаг — лишение родительских прав за то, что ты плохая мать, что ты не занимаешься своими детьми”. У нас, конечно же, не оставалось выбора. Мы приняли это решение за пять минут — просто покинуть Беларусь».

Как говорится в сообщении отдела информации Генеральной прокуратуры, сведения «о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав <…> являются недостоверными».

В сообщении утверждается, что «представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали».

«Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», — говорится в сообщении.